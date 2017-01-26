İslahiye'de Kar Yağışı

İslahiye'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı, ilçe merkezinde ve kent merkezine uzak mesafelerdeki mahallelerde etkili oldu.



Kayabaşı, Tandır, Esenler ve Yağızlar mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalara başladı.



Bu arada, İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, görev icabı çıktığı Esenler Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.



Zabıta ekipleri, köy korucularının yardımıyla kurtarıldı.