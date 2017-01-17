İşkur Müdürü Yücekaya Adıyaman Üniversitesini Gezdi

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emin Yücekaya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Kilis'ten Adıyaman'a tayin olan ve müdürlük görevine yeni başlayan Yücekaya'ya teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Müdür Yücekaya'ya yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Gönüllü, Adıyaman Üniversitesinde yürütülen çalışmalar ve ortaya konulan yenilikler hakkında bilgi verdi. Müdür Yücekaya ise Rektör Gönüllü'ye teşekkür ederek iki kurum arasında yürütülen çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu. - ADIYAMAN