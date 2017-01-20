DEAŞ, Antik Kent Palmira'nın Tiyatrosunu İmha Etti

Suriye devlet televizyonu, terör örgütünün antik kent Palmira'daki Roma tiyatrosu ve sütunları imha ettiğini duyurdu. Aralık 2016'da antik kenti yeniden ele geçiren DEAŞ'in dün de aynı yerde toplu infaz yaptığı duyurulmuştu.

TARİHİ ESERLERİ HARABEYE ÇEVİRDİLER

DEAŞ, 20 Mayıs 2015'te yoğun çatışmaların ardından tarihi Palmira antik kentinin kontrolünü sağladı. Eli kanlı terör örgütü, binlerce yıllık geçmişe sahip kentteki tarihi eserleri harabeye çevirdi. BM güvenlik güçlerinin koruması altında bölgeye giden UNESCO heyeti, Palmira'daki büyük heykellerin, büstlerin, mezarların ve anıtların büyük bir kısmının yıkılıp, parçalandığını açıkladı.

GÜCÜNÜ HALEP SAVAŞINA KAYDIRINCA DEAŞ​ ELE GEÇİRDİ

Antik kentin DEAŞ'dan kurtarılmasıyla Mayıs 2016'da amfi tiyatroda bir konser verildi. Ancak Şam rejimi geçen yılın sonunda tüm gücünü Halep savaşına yöneltince, DEAŞ geri döndü ve Palmira çevresini Aralık 2016'da yeniden ele geçirdi. Palmira, 2016'da topraklarının dörtte birini kaybeden DEAŞ'ın yeniden ele geçirdiği birkaç yerden birisi.

1. YÜZYILDAN İTİBAREN KAYITLARDA YER ALIYOR

Suriye'deki iç savaştan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yıl binlerce turist, antik kenti görmek için bölgeye akın ediyordu.

Çölün Gelini ismiyle de bilinen Palmira'nın tarihi MÖ 19. yüzyıla kadar geriye gidiyor. Yunan ve Roma kaynaklarında ise 1. yüzyıldan itibaren kayıtlarda yer alıyor.

ANTİK KENTTE TOPLU İNFAZ YAPMIŞLARDI

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın antik kent Palmira'da 12 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu. Gözlemevinin verdiği bilgiye göre, dört kişinin başı kesilmiş, sekiz kişi de vurularak öldürülmüştü. Bazı cinayetler UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan müzenin bahçesinde işlenmiş, yerel aktivist grup Palmira Gözlemcileri'nin aktardığına göre ayrıca kurbanların bazıları da Roma amfi tiyatroda infaz edilmişti.

EL BAB'DA AĞIR YENİLGİYE UĞRATILMAK ÜZERELER

Türkiye'nin sınır ötesi harekatı Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez hattını kaybeden terör örgütü, halihazırda stratejik önemdeki El Bab'ı savunuyor. Türk özel birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılan kentin, kısa sürede düşmesi bekleniyor.

MUSUL'DA KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Doğu cephesinde ise Musul'da kuşatılan DEAŞ, kentin yarısını kaybetmiş durumda. Irak ordusu ve diğer silahlı unsurlar, Musul'u ikiye bölen Dicle Nehri'nin batısını kurtarmak için saldırıyor.

DEAŞ'ın 2016'da kaybettiği yerler arasında Felluce ve Sirte gibi önemli merkezler var.