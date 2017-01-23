İran Meclis Başkanı Yardımcısı Abdullahyan, Lübnan'da

İran Meclis Başkanı Dış İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştiği resmi ziyarette Suriye'deki savaşı sonlandırmak için "tek aracın siyasi çözüm" olduğunu söyledi.



Resmi ziyaret kapsamında bugün Beyrut'a gelen Abdullahyan, Lübnan'da ilk olarak Emel Hareketi Lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.



Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullahyan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen görüşmelere değinerek, "Suriye'deki krizi sonlandırmak için tek araç siyasi çözüm. Bahreyn ve Yemen'deki krizlerin de aynı şekilde siyasi çözümle sonlanması gerekir. Umarım ki tüm krizler için ortaya konan çabalar sonucu çözüme kavuşur ve aşırı terörist gruplara karşı ortak bir çalışma oluşur." dedi.



Abdullahyan, daha sonra Suriye Milliyetçi Sosyalist Partisi Başkanı ve Milletvekili İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Kanso ile Beyrut'taki parti merkezinde görüştü. Partiden yapılan açıklamada, ikilinin "Lübnan, Suriye, Filistin ve bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldığı" kaydedildi.