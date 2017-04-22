İran'da 35. Uluslararası Fecr Film Festivali

Yönetmen, senarist ve yapımcı Semih Kaplanoğlu, sanat ve sinemanın, Ortadoğu'da yaşanan kaosu sona erdirebilmek için gerekli ilişkileri kuracak unsurlar olduğunu söyledi.



Başkent Tahran'daki 35'inci Uluslararası Fecr Film Festivali kapsamında düzenlenen İranlı yönetmen Abbas Kiyarustemi'yi anma programı öncesinde AA muhabirine konuşan Kaplanoğlu, "Bölgemizde kaos yaşanıyor. Bu kaosu sona erdirebilmek için gerekli ilişkileri kuracak unsur, sanat ve sinemadır. Bu bölgedeki sinema festivalleri genç sinemacılar ve barış için çok faydalıdır." dedi.



Semih Kaplanoğlu, "Fecr Film Festivali'ni bu bölgenin ortak kültürel kodlarını buluşturması yönüyle önemsiyorum. Ayrıca İran sinemasının bölge ve Avrupa'daki etkisi de bu festivalin önemini arttırıyor." ifadelerini kullandı.



Dünyaca ünlü İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Kiyarustemi'nin kendisine esin kaynağı olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, "Kiyarustemi'yle 7-8 yıl önce Venedik Film Festivali'nde tanışmıştık. Derviş yapılı, hoş bir insandır. Türk ve Avrupa sinemasından bir çok yönetmeni etkilemiştir." şeklinde konuştu.



28 Nisan'a kadar sürecek festivale, Türkiye'den yönetmen Mustafa Kara "Kalender Soğuğu", Barış Kaya-Soner Caner ikilisi "Rauf", Kıvanç Sezer "Babamın Kanatları", Ceyda Torun "Kedi", kısa metraj kategorisinde ise M. Abdülgafur Şahin "Sevmekten" ve Emin Akpınar da "Güney Kutbu" filmiyle katılacak.