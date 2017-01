İran'da 17 Katlı Bina Çöktü: En Az 35 İtfaiyeci Öldü

İran'da sabah saatlerinde meydana gelen acı olay ülkeyi yasa boğdu. Başkent Tahran'da 17 katlı iş merkezinin yangın söndürme çalışmaları esnasında çökmesi sonucu en az 35 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayın meydana geldiği sırada binada yaklaşık 200 itfaiyecinin olduğunu belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Yangın, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Caddesinde yer alan ve Tahran'ın ilk çok katlı modern binası olan Plasku İş Merkezi'nin son katlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bina bina kısa sürede boşaltıldı.



Huge fire at the Plasco building has been contained in central Tehran. No deaths reported yet, according to local media pic.twitter.com/5GIkzNrA3D— Ali Noorani (@ali_noorani_teh) 19 Ocak 2017



Alevlerin özellikle konfeksiyon mağazalarının bulunduğu diğer katlara da sıçramaması için ise binaya neredeyse kentin tüm itfaiyecilere sevk edildi. Fakat 55 yıllık bina daha fazla dayanamayarak içindeki itfaiyecilerle çöktü.



Built in 1964, #Plasco was one the first highrises in #Tehran. Iran is mourning the loss of lives and the loss of the building. #?????? pic.twitter.com/kerWaCJHKh— Radio Zamaneh (@ZamanehRadio) 19 January 2017



#Plasco, a #high-rise tower located downtown #Tehran, collapsed after #fire. It's said tha… https: //t.co/cA9og4afet pic.twitter.com/cnCtoR68Ga— Everyday Iran (@everydayiran) 19 Ocak 2017



Yerel haber kaynaklarından son alınan bilgilere göre şimdiye kadar 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 75 kişi ise yaralandı. Fakat binada halen en az 50 kişinin en kaz altında olduğu belirtiliyor.



#Photos: Firefighters mourn death of dozens of their colleagues in rescue operation of #Plasco building collapse in #Tehran #?????? pic.twitter.com/ho7jlbEnHS— Iran (@Iran) 19 Ocak 2017



