Irak'ta Kaçırılan Katarlı Avcıların Serbest Bırakılması

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Aralık 2015'te kaçırılan Katar vatandaşlarının serbest bırakılarak ülkelerine geri dönmelerinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta kaçırılan Katar vatandaşlarının serbest bırakıldıklarının ve ülkelerine geri döndüklerinin memnuniyetle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Katar vatandaşlarının sağ salim ülkelerine dönüşlerinin sağlanması dolayısıyla Katar hükümetini tebrik ediyoruz. Söz konusu şahısların aileleri, yakınları ve kardeş Katar halkının sevincini paylaşıyoruz. Ayrıca, Irak hükümetinin bu süreçte gösterdiği iş birliğini de memnuniyetle karşılıyoruz."



Avlanmak amacıyla 16 Aralık 2015'te Irak'a gelen 26 Katar vatandaşı, ülkenin güneyindeki Musenne (Semava) vilayetinde kaçırılmıştı.



Irak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Vahab et-Taii, 21 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, avcıların teslim alındığını belirtmişti.



Başbakan Haydar el-İbadi geçen hafta düzenlediği basın toplantısında konuya değinerek, "Bunlar Irak'a dönemin İçişleri Bakanının bilgisi dahilinde verilen resmi vizeyle geldiler. İçişleri Bakanlığının onların güvenliğini sağlaması gerekiyordu, maalesef kaçırıldılar. Serbest bırakılmaları için başta Katar olmak üzere tüm ülkelerden yardım istedik. Bu yöndeki çabalarımız sürüyor. Kaçırılmaları tüm Iraklılara kötülüktür." demişti.