- İpekoğlu: "Mucize olursa artık Play-off'a katılırız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu:

"Kimsenin parası Adana Demirspor'da kalmaz"



ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Girensunspor maçını kazansaydık Play-off konusunda rahat olacaktık. Şu anda gerçekçi olmak gerekirse Play-off şansımız yok denecek kadar az. Ama matematiksel olarak hala bir şansımız" dedi.

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Ligin 27. haftasında 18 Nisan Salı günü oynadıkları Giresunspor maçında alınan mağlubiyetin Play-off açısından kötü olduğunu belirten Engin İpekoğlu, "Matematiksel olarak hala Play-off için şansımız olsa da Girensunspor maçını kazanıp daha rahat olmak istiyorduk. Ancak bunu başaramadık. Maçın geneline baktığınız zaman Fevzi'nin atıldığı dakikaya kadar istediğimizi yapabilen, golü de bulduk bunun dışında görülmeyen bir gol vardı. Oyun istediğimiz gibi giderken Fevzi'nin oyundan atılması bütün planları alt üst etti. 80. dakikaya kadar da takım elinden geleni yaptı. Maalesef yenemedik. Bu maçı kazansaydık oynayacağımız Göztepe maçını da kazandığımız taktirde Play-off konusunda bir heyli rahat olacaktık. Şu anda gerçekçi olmak gerekirse Play-off şansımız yok denecek kadar az. Ama matematiksel olarak hala bir şansımız var. Mucize artık olursa Play-off'a katılırız" diye konuştu.

"Yönetimimiz elinden gelen çabayı gösteriyor"

Bir basın mensubunun, "Adana Demirspor takımının mali açıdan sıkıntıda olmasından dolayı oyuncuların paralarının ödenemediği iddiaları sosyal medyada dolaşıyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise Teknik Direktör Engin İpekoğlu, bu sıkıntının Spor Toto Süper Lig takımlarında bile olduğunu belirtti. İpekoğlu, Adana Demirspor Kulübü'nde kimsenin alacağının kalmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle TFF 1. Lig kulüplerinde hatta Spor Toto Süper Lig kulüplerinde de finansal açıdan sıkıntılar var. Burada, her takımda olan problem bizim takımımızda da var. Ama futbolcu sahaya çıktığı zaman bunları düşünmez. Biz de yıllarca futbolculuk yaptık, oynadığımız dönemlerde alacaklarımızı geç aldık ama aldık sonuçta. Adana Demirspor kulübünde de hiç kimsenin parası da kalmaz o anlamda baktığınız zaman saha içerisinde sahaya çıkan oyuncunun o an itibariyle alacaklarının kafasından geçtiğini düşünmüyorum ben. Sözleşmelerde yazılı olan tutarlar ama 3 ay, ama 4 ay, ama 6 ay içerisinde bir şekilde tahsil ediliyor. Bizim takımızın zaten baktığınız zaman çok ciddi borç yükü de var. Bir taraftan önümüze gelen federasyondan borçları kapatacaksınız, bir taraftan futbolculara ödeme yapacaksınız. Bu anlamda gelir ve gider dengesinde ciddi farklılıklar olduğu için zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Bu anlamda da yönetimimiz elinden gelen çabayı gösteriyor. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren bu sıkıntılar giderilecek."

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Bornova İlçe Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.