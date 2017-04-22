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İnternet Yıldızları, Sinema Yıldızlarını Geride Bırakacak
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İnternet Yıldızları, Sinema Yıldızlarını Geride Bırakacak

İnternetten canlı yayın (Livestream) uygulamaları ile Facebook,Twitter gibi devlerinin kullanıcı ve veri tabanlarının buluşması yeni bir trend başlattı.

İnternet Yıldızları, Sinema Yıldızlarını Geride Bırakacak

İnternetten canlı yayın (Livestream) uygulamaları ile Facebook,Twitter gibi devlerinin kullanıcı ve veri tabanlarının buluşması yeni bir trend başlattı. 2019'a kadar canlı yayınların internet trafiğinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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