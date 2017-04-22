İnsan Yaşamında Tasarımın Geleceği ve Önemi

İNSAN YAŞAMINDA TASARIMIN GELECEĞİ VE ÖNEMİ etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İnsan Yaşamında Tasarımın Geleceği ve Önemi

İNSAN YAŞAMINDA TASARIMIN GELECEĞİ VE ÖNEMİ etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : İstanbul Tasarım Merkezi

Mekan Adresi : Binbirdirek Mah. Şehitmehmet Paşa Yokuşu Sk. No: 40 (Sokullu Mehmet Paşa Camii Karşısı) Sultanahmet

Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İNSAN YAŞAMINDA TASARIMIN GELECEĞİ VE ÖNEMİ

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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