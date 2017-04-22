İnsan Yaşamında Tasarımın Geleceği ve Önemi
İNSAN YAŞAMINDA TASARIMIN GELECEĞİ VE ÖNEMİ etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İNSAN YAŞAMINDA TASARIMIN GELECEĞİ VE ÖNEMİ etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : İstanbul Tasarım Merkezi
Mekan Adresi : Binbirdirek Mah. Şehitmehmet Paşa Yokuşu Sk. No: 40 (Sokullu Mehmet Paşa Camii Karşısı) Sultanahmet
Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İNSAN YAŞAMINDA TASARIMIN GELECEĞİ VE ÖNEMİ
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io