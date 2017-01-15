İnşaat İşçilerin Ücret İsyanı

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan devlet hastanesi inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır ücret alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yüklenici firma ile zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren işçiler, kendilerinden habersiz çıkışlarının da verildiğini iddia etti.



Anamur Devlet Hastanesi inşaatı, yüklenici firma işçilere ücret vermediği iddiasıyla bir süre önce durdu. Paralarını alamadıklarını belirten işçiler çok zor durumda kaldıklarını söyledi. İşçilerden 50 yaşındaki Zeki Kül, kendisi gibi onlarca arkadaşının mağdur olduğunu belirterek, "3 aydır maaş alamıyoruz. Birileri bizden habersiz çıkışımızı yapmış. Hakkımızın ve tazminatımızın firmadan alınarak tarafımıza ödenmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere Başbakanım ve devlet büyüklerinden yardım istiyoruz" dedi.



Daha önce de 4 ay ücret alamayan işçiler işi durdurmuş, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın araya girmesiyle çalışmalar 1 Haziran 2016'da yeniden başlamıştı.



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