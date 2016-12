İnhisar'da Hes Toplantısı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıya vatandaşların yanı sıra İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Bulur ve Nihal Arslan, İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, ilçenin eski Belediye Başkanı Hüseyin İkiz, muhtarlardan Seyfettin Kara, Ali Çal, Fikret Bük, Gürol Emir, Bahri Ayvalık, Seçim Gecengi ve Ali Balçın ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.



Toplantı sonrası bir açıklama yapan İnhisar Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan HES projesinin getirileri-götürüleri ve halkın bu konudaki görüşlerinin ele alındığı belirtti. Ödübek, "İnhisar ve Osmaneli ilçemizle beraber ilimizin 165 rakımlı mikro klima iklim özelliği taşıyan yılda 3 ürün hasadı yapılabilen, yılda 4 bin-5 bin ton Deve Dişi Nar üretimi yapılan ilçemizden birisidir. Özel bir şirket tarafından yapılması planlanan HES projesi özellikle yoğun olarak örtü altı üretim yapıldığı alanları kapsamaktadır. Kayıtlara göre bu alanlar 70 kişi ve 400 dekar sera alanını oluşturmaktadır. Şirket tarafından seraların da bulunduğu yaklaşık 255 dekar alan kamulaştırılması şirket tarafından planlanmıştır. Bahsedilen bu tesis Sakarya nehrinin her iki yanına yapılacak duvar ve iletim kanalı ile nehir yatağındaki suyun alınarak elektrik üretiminde kullanılacağı düşünülmektedir. İnhisar ve tarımın yapıldığı bu bölgede yeraltı suyu bulunmamakta olup bu bölge ve daha üst kodlardaki yaklaşık 3 bin dönüm araziyi kapsayan tarla ve bahçelerin suluma suyu nehir kenarına kurulu olan motopomplarla yapılmaktadır. Yataktaki su kanala alındığında yatağa bir miktar can suyu bırakılsa dahi bu pompalar su çekemeyecektir, çünkü yaz mevsiminde nehir azaldığında pompaların verimi düşmektedir. Ayrıca yaz aylarında bölgeye piknik ve gezi amaçlı gelen insanlar karşılarında bir duvar, yosunlu taşlar, kötü koku ve sivrisinek yuvası göreceklerdir. Sonuç olarak bu, İnhisar ilçemizin ve köylerimizin idam fermanı olacaktır. Konunun önemi ve hassasiyeti gereği 27 Aralık 2016 tarihi akşamı yapılan halk toplantısında ilçemizin tüm seçilmişleri muhtarlar ve halkın kararlı ve kati tutumları bu tesisin yapılmamasından yanadır. Bu konuda ilimizin karar alıcılarında desteklerinin bizimle beraber bu yönde olacağını düşünüyor ve bekliyoruz" dedi. - BİLECİK