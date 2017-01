İngiltere'nin Brexit Stratejisine Brüksel'den Tepki

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecine (Brexit) ilişkin stratejisi tepki çekti.



Başbakan May dün Brüksel'le müzakerelerde ulaşmayı istedikleri 12 hedefi açıkladı. Aralarında ortak pazardan ayrılmanın da yer aldığı söz konusu hedefleri değerlendiren Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt, İngiltere'nin yükümlülüklerden muaf olamayacağını söyledi: "Avrupa Birliği'nin dışında ve ortak pazarın dışında kalmanın Birlik üyeliğinden daha avantajlı olduğu bir durumu kesinlikle kabul etmeyiz. Ortak pazarın avantajlarından istifade etmek istiyorsanız o halde gereklerini yerine getirmek durumundasınız. Bizim adil bir anlaşmaya ihtiyacımız var."



Brüksel'den gelen tepkileri yumuşatma görevi ise İngiltere hükümetinin Brexit Bakanı David Davis'e düştü. İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği liderlerine mesaj veren Davis, anlaşmada mütekabil koşulların esas olacağını kaydetti: "Biz 'kiraz toplama' gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Her iki tarafın da hedeflerine uygun bir anlaşma sağlamaktan yanayız. Avrupa Birliği'nin dört özgürlüğünü muhafaza etme ve kendi rotasını belirlemeyi istemesini anlıyoruz. Herhangi bir yaptırım olmadığı müddetçe dünyanın hemen her ülkesinin ortak pazara erişimi var. Biz de ortak pazara erişeceğiz, soru koşullarının ne olacağı."



Therasa May'in açıkladığı Brexit stratejisinde diğer ülkelerle yeni ticaret anlaşmaları yapma hedefi ve Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere için bağlayıcılığının ortadan kalkacak oluşu dikkat çekti.



İngiltere Başbakanı May, ayrıca AB ile varılacak nihai anlaşmanın parlamentoya sunulacağını belirtti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Brexit stratejisine Brükselden Birleşik Krallık İngilterenin tepki Theresa May Gepost: 18 januari 2017