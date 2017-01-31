İngiltere'de 77 Kulüp İçin Cinsel İstismar Şikayeti Yapıldı

İngiltere'de takımların alt yapılarında çocuk istismarı hakkında açılan soruşturma sonucunda raporlar ortaya çıktı.

77 KULÜP, 255 OLAY

Geçtiğimiz ay Londra'da polis teşkilatının açtığı soruşturmada 77 kulübün yer aldığı 255 cinsel taciz olayı ihbarının alındığı kaydedildi.

Polis teşkilatı, yaptığı açıklamada soruşturma ekibi, cinsel suçlar, sakatlık ve çocuk istismarı komisyonu yetkilierinin 255 şikayeti aldığı ifadeleri yer aldı.

5 PREMİER LİG EKİBİ ŞİKAYET EDİLDİ

Şikayetlerin 77 kulüp için yapıldığı ve bu kulüplerin 5'inin Premier Lig, 3'ünün ise Championship'ten olduğu açıklandı.

İngiliz polis, 184 potansiyel şüpheli ve 526 kurban saptadıklarını açıklarken diğer sporlarda da çocukların cinsel istismara uğradığının öğrenildiği belirtildi.

DİĞER BRANŞLAR

Polis Şefler Ulusal Birliği, toplam 248 futbol kulübünün soruşturmada yer alabileceği ancak henüz hepsinin araştırılmadığını açıkladı. Cinsel istismarın rugby, jimnastik, dövüş sanatları, tenis, güreş, golf, yelken , atletizm, kriket ve yüzme gibi branşlarda da olduğu ve araştırılacağı kaydedildi.