İnci Krallığı Prensesleri Müzikali, ocak ayında tiyatroseverleri bekliyor.



Uçsuz bucaksız okyanusların en büyük en güzel resifi Mercan Resif'inin merkezi İnci Krallığı'nda tüm okyanusların tek hakimi Kral Okeanus kızları Prenses Pearly ve Prenses Shirley ile birlikte yaşarmış. Krallığın herkes tarafından çok sevilen Kraliçesi Pearlyshinely suların kirlenmesi sonucu hastalanmış ve şifa ülkesinde uyuyormuş.



Bir gün İnci Krallığına okyanus ve denizlerin tek uçan atı efsanevi Pegasus gelmiş ve Kral Okeanus'a bir haber getirmiş. Suların kirliliği hızla artmaktaymış. Bu durum sadece su altında yaşayan canlıları değil tüm insanlarıda etkilemekteymiş.



Kral Okeanus Suların Kirliliğine karşı mücadele etmek için yola koyulup tüm su altı krallıkları ve ülkelerini dolaşıp kral ve kraliçelerini toplayarak Mavi Berrak Sular Konseyini yeniden kurmaya karar vermiş. Fakat onun yokluğunda ülkeyi kızlarından birine emanet etmesi gerekiyormuş. Bunun için kızlarından birini Kraliçe seçmesi gerekmekteymiş. Kral Okeanus iki kızı arasında kararsız kalmış. Acaba İnci Krallığının prensesi kim olacak ve sihirli inci tacı kim takacak?



Prenses Pearly ve Prenses Shirley'in masalını gelin hep beraber izleyelim ve su altının büyülü dünyasını hep beraber yaşayalım.



OYUNCULAR: Fatoş Baş, Hamza Yazıcı,Bülent Gençak, Recep Usta, Okan Has, Göktuğ Tasan, Uğraş Atay



Süre: 55 dk



Yazan: Fatoş Baş



Yöneten: Uğraş ATAY



Yaş: +2