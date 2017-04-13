İmecik Gölet'i İçin Proje Çalışmaları Başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmecik Göleti için DSİ 13. Bölge müdürlüğü ekipleri, Proje çalışmasına başladı.



DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri İmecik Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt, İmecik Yayla Şenlik ağası Hamdi Sarıca, İmecik Göletinin yapılacağı Yazır yaylası Kuyulu Mevkiinde gölet ulaşım yolu güzergahında ve sahada yerinde proje çalışmasında bulundu. İmecik Susuz Mahallesi arkasında bulunan Kuyulu mevkiini yapılması planlanan gölet yerini inceleyen ekipler daha sonra durum değerlendirmesi yaptı.



Göletin tamamlanmasıyla İmecik Mahallesine ait tarım alanlarından brüt 13 bin 300 dönümlük bölümüne sulama suyu temin edilecek. - ANTALYA