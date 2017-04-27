İmamoğlu Kızılaya Teşekkür Etti

Türk Kızılay'ı Çıldır Şube Başkanlığı Futsal turnuvasında bölge birincisi olan Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulundu.



Türk Kızılay'ı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, "Öğrencilerimiz ilçemiz adına önemli bir başarı elde etmişlerdir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte de daha büyük başarılar elde edeceklerdir. Bizde Türk Kızılay'ı Çıldır Şubesi olarak başarılı sporcularımıza spor malzemeleri hediye ettik. Bu malzemelerin öğrencilerimize kazandırılmasında desteğini esirgemeyen AKT Grup Yönetim Kurulu başkanı Zafer Aktemur'a da ayrıca teşekkür ederim" diyerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, İlçe Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut ve Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Uğur İlhan ile birlikte bölge birinciliğini elde eden öğrencilere spor malzemelerini takdim etti.



Spora ve sporculara verdiği desteklerinden dolayı Çıldır İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Türk Kızılay'ına yönelik yaptığı teşekkür konuşmasında "Merkezinde insanın olmadığı bir hizmet anlayışının başarıya ulaşması mümkün değildir. Çıldır Kaymakamlığı olarak tüm hizmetlerimizi, tüm faaliyetlerimizi tasarlarken bunu daima akılda tutuyor, planlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Emanetimiz olan bu şirin İlçede çocuklarımızın ve gençlerimizin; ülkesini seven, vatan toprağına sahip çıkan, ailesine, çevresine, okulda öğretmenlerine, sokakta büyüklerine saygılı, milli ve manevi değerlerimize yürekten bağlı nesiller olarak yetişmesi en büyük hayalimiz. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu tabana yaymak, hem ruhen hem bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek için, idareciler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. "İmkan Bizden, Oynamak Sizden" sloganıyla İlçemizde spora destek verilmesi adına başlattığımız kampanya'ya verdiği desteklerinden dolayı Türk Kızılay'ı Çıldır Şube Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN