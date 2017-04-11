İlyas Yalçıntaş ve Ebru Şallı Yan Yana

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte omurilik felçlileriyle sahneye çıkacak olan Ebru Şallı, muhteşem bir dans gösterisi sunacak.



Sevilen Şarkıcı İlyas Yalçıntaş Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin kimsesiz engellilerin kaldığı Hüsnü Ayık Bakım Merkezi yararına 27 Nisan Perşembe günü saat: 20.30 'da Bakırköy Leyla Gencer Opera Salonu'nda Ebru Şallı ile birlikte sahne alacak.

'İncir' şarkısı ile çıkış yapan, bir çok yardım konserinde yer alan, gençlerin sevdiği genç sanatçı İlyas Yalçıntaş şimdide Banu Noyan Organizasyonu ve erkek giyimin önde gelen markalarından BİSSE sponsorluğunda TOFD için sahne alacak.

Ünlü popçu 1000 kişilik Leyla Gencer Opera Salonunda sevenleriyle kimsesiz engelliler yararına buluşarak dinleyicilerinde Omurilik Felci konusunda bilgi sahibi olmasına katkı sağlamış olacak.

Gecenin bir diğer sürprizi ise pilates uzmanı Ebru Şallı. Türkiye Omurilik Felçlilerinin tüm projelerine elinden geldiğince destek veren ve her hafta TOFD Genel merkezde engellilere nefes dersi vererek daha rahat bir gün geçirmesini sağlayan pilates uzmanı Ebru Şallı, Yalçıntaş'ın şarkıları eşliğinde dans edecek.

Daha önce TOFD'nin Rüya Ve Maskeler isimli tiyatral dans gösterisinde sahne alarak engelli dansçılarla gösteriye katkı sağlayan Ebru Şallı yine farkındalık yaratmak için sahnede yerini alacak.

27 Nisan akşamı saat 20.30'da Leyla Gencer'de gerçekleşecek Banu Noyan Organizasyonu ve BİSSE sponsorluğunda İlyas Yalçıntaş konser ve Ebru Şallı dans biletlerine Biletix'den ulaşabilirsiniz.