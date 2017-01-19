İlkokul Öğrencilerinden Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Biga İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Garnizon Komutanlığını ziyaret etti.



Öğrenciler, vatan savunmasında hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden, kar kış gece gündüz demeden görevini itina ile yerine getiren asker ve polislere Türkçe Öğretmeni Gülsüm Koşçu Deniz rehberliğinde yazmış oldukları mektupları verdiler. Yazmış oldukları içten mektupları polise ve askerlere verdiklerini belirten okul müdürü İsmail Çetin, "Öğrencilerimiz güvenlik güçlerimize desteklerini gösterdi.Yoğun çalışmaları esnasında bizleri çok içten karşılayan İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Sarı ve İlçe Garnizon Komutanımız Yüzbaşı Mehmet Emre Mengi nezdinde tüm askerimiz ve polislerimize teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE