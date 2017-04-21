İlkokul Öğrencileri Başkanvekili Özak'ı Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak makamında Türkan Dereli İlkokulu 4.sınıf öğrencilerini ağırladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, Türkan Dereli İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini makamında ağırladı. Başkanvekili Özak, öğrenciler ile yerel yönetimler ve belediyecilik konulu bir sohbet gerçekleştirdi.



Makamında öğrencileri misafir eden Başkanvekili Özak, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz, bizlerin gönüllü elçilerisiniz. Çevresine duyarlı yeni nesillerin yetişmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi sizlere emanet edeceğiz. Derslerinizde başarılı olmanızı istiyoruz" dedi.



Öğrenciler ziyarette Başkanvekili Özak'a okullarında verilen yerel yönetimler ve belediyecilik konuları ile alakalı hazırladıkları soruları yönelterek cevap aldılar. Ayrıca öğrenciler çevreleri ile ilgili önerilerini aktardılar. Ziyaret çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. Ziyaret sonrasında öğrencilere Başkanvekili Zekeriya Özak tarafından satranç takımı hediye edildi. - KOCAELİ