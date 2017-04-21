Ilk Yarıda Gol Yok
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ceyhun Gülselam'a çarpıp Seleznyov'da kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Seleznyov kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada şık çalımlarla rakip ceza alanına giren Poko sağ kanattan sert vuruşunda top ters kanattan taca çıktı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xxx, Barış xxx, Latovlevici xxx, Paul Papp xxx, Ceyhun xxx, Poko xxx, Skulason xx, Tanase xxx, Biliznichenko xx, Lazarevic xx, Seleznov xxx
Yedekler: Ercüment, Gaman, İlhan, Fatih Atik, Yatabare, Serdar, Ermin Zec
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau x (Bozhikov dk. 39 x), Popov xx, Pavelka xx, Castro xx, Koita xx, Adem xx
Yedekler: Eray, Shala, Eduok, Abdullah, Guanca, Mustafa Batuhan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Barış, Papp (Karabükspor), Pavelka (Kasımpaşa)
(Çetin Uzunkara /İHA)