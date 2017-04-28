İlk Ayda 30 Bin Liralık Bağış Potansiyeli Oluşturdu

Evde duran, eski ya da değiştirilmesi istenen eşyaların satılarak sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağışa dönüştüğü 'Givin' adlı uygulamanın ilk ayında toplam 30 bin liralık eşya satışa çıkarıldı.



Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarına destek için geliştirilmiş ilk iş modeli ve mobil uygulaması olan, kullanılmayan eşyaların satılarak elde edilen gelirin sivil toplum kuruluşlarına bağışa dönüştüğü Givin adlı uygulama, ilk ayında 30 bin lira değerinde potansiyel bağış oluşturdu. Kullanıcılar uygulamada bir ay içerisinde toplam 30 bin liralık eşyayı geliri bağışlanmak üzere satışa çıkardı. Satışa çıkarılan eşyalardan toplam 5 bin liralık alışveriş yapıldı. Elde edilen gelir TEGV, TOG, Koruncuk ve Tohum Otizm vakıfları için bağışa dönüştü.



Kullanıcıların yanı sıra diğer STK'lardan da yoğun ilgi gördüklerini belirten Givin kurucu ortağı Başak Süer konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlerleyen günlerde yeni STK'ların da eğitim projelerini fonlamaya açmayı planlıyoruz. Hepimizin evinde atıl duran birçok eşya var. Akıllı telefonu olan herkesi, kullanmadığı eşyalarını aktive ederek ya da hoşlarına giden bir şeyleri alarak iyi amaçlara destek olabileceği topluluğumuza davet ediyoruz"dedi. - İSTANBUL