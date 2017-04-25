Senem Demircioğlu & İklim Tamkan Mezzosoprano Senem Demircioğlu ve piyanist İklim Tamkan, Fazıl Say'ın prodüktörlüğünde kaydettikleri albümleri "İlk Atlas" için Ark Music & Gigs'de sahne alıyor!



Müzik eğitimi aldıkları Avusturya'da tanışan ve 2012 yılından bu yana ortak projeler yürüten ikili sayısız konserler verdi. Özellikle "Şiirli Şarkılar" repertuvarıyla isimlerinden söz ettiren sanatçılar hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda bireysel olarak da görev alıyor.



Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan bugünlerde yepyeni bir heyecan yaşıyorlar. Fazıl Say'ın prodüktörlüğünde kaydedilmiş olan albümleri "İlk Atlas" albümlerinin heyecanını Ark Music & Gigs'de dinleyicilerle paylaşacaklar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ark Music & Gigs



Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F



Başlangıç Saati : 25.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 23: 30: 00



Kategori : İlk Atlas - Senem Demircioğlu & İklim Tamkan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır