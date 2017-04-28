İki Ülkeden Kardeşlik Vurgusu

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette her iki ülke arasında var olan kardeşliğe vurgu yapıldı.



Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Sıddıki, elçilik bürokratları, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerden oluşan bir heyetle Kayseri'ye geldi. Konuk Büyükelçiye Kayseri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin endüstri, ticaret, eğitim, sağlık gibi pek çok sektörde bölgenin cazibe merkezi olduğunu söyledi. Başkan Çelik, Kayseri'nin planlı gelişen huzurlu ve sakin bir şehir olduğunu ifade etti.



Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Sıddiki de kardeşliğe vurgu yaparak, "Bizler kardeş milletleriz. Birbirimizi görmesek dahi bu sorun olmaz, çünkü biz birbirimize yakınız. Bu tür ziyaretlerle aramızdaki bağı güçlendirerek birbirimize destek olabiliriz" dedi.



Başkan Mustafa Çelik de işbirliğinin daha da güçlenmesi için yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kayseri'de okuyan Bangladeşli öğrencileri kastederek "Öğrencileriniz bizim de evlatlarımız. Bir konuda ihtiyaçları olursa bize gelebilirler" ifadelerini kullanan Başkan Çelik, "Kardeş olduğumuzun bilincindeyiz" diye konuştu.



Ziyarette karşılıklı hediyeler de takdim edildi. - KAYSERİ