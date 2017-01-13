İki Rus Takımı, Türkiye Kampını İptal Etti

Lokomotif Moskova'nın ardından Zenit ve Krasnodar takımlarının da Türkiye'de kamp yapmaktan vazgeçtikleri bildirildi.

"Sovetski Sport"un haberine göre, iki takım da bu kış Türkiye'de kamp yapmaktan vazgeçtiler.

TERÖR SALDIRILARINI GEREKÇE GÖSTERDİLER

Rusların önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde giderek daha sonra Türkiye'ye geçmeleri planlanıyordu. Fakat iki takım da planlarını değiştirerek kamplarını başka ülkelerde yapacaklar. Durumun Türkiye'deki terör saldırılarından kaynaklandığı belirtildi.

Daha önce Lokomotif Moskova resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, takımın üçüncü kampını daha önce planlandığı üzere Türkiye'de değil İspanya'da düzenleneceğini belirtmişti.