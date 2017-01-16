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Ikby Başkanı Mesut Barzani'nin Görevini Bırakacağı Öğrenildi

Ikby Başkanı Mesut Barzani'nin Görevini Bırakacağı Öğrenildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Ikby Başkanı Mesut Barzani'nin Görevini Bırakacağı Öğrenildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Erbil'deki bazı siyasi ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin iktidar ile muhalif partilerin son 1.5 yıldır ciddi siyasi anlaşmazlıklar yaşaması üzerine görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi. - ERBİL

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