İkamet Yangını Büyümeden Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Neden kaynaklandığı öğrenilemeyen yangında maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - ŞANLIURFA