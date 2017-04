İhracatta Dikkat Çeken Torbalı Arsa Yatırımcısının Tercihi

İzmir'in Torbalı ilçesi, şehir içi banliyö trenleri olarak bilinen İZBAN'ın da devreye alınmasıyla daha avantajlı hale gelirken, ihracatta yaşanan artışta gayrimenkul yatırımlarının rotasını bu ilçeye doğru yöneltti.



İhracat rakamlarında 61 ili geride bırakan Torbalı ilçesi, şehir içi banliyö trenleri olarak bilinen İZBAN'ın da devreye alınmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Özelikle de gayrimenkul yatırımcıları, bölgede sık sık araştırmalar yaparak yatırımlarını bölgede yoğunlaştırdı. Bir şirketin gayrimenkul ve inşaat yatırım danışmanlığı genel müdürü Ali Hakan Karahalil, Torbalı bölgesinin nüfus yoğunluğu, ulaşım olanakları ve sanayi bölgelerine olan yakınlığıyla yatırım için avantajlı olduğuna dikkat çekti. Ankaralı bir şirket olarak yatırım için Torbalı'yı tercih ettiklerini belirten Karahalil, Torbalı Ayrancılar bölgesinde büyük arsa yatırımları yaptıklarını ve son 1,5 yıl içinde bölgede 750 dönüme yakın arsa satın aldıklarını söyledi.



Şirket olarak son 6 yıl içinde gelişen il ve bölgelerde belirli tespit ve araştırmalarda bulunarak arsa yatırım projeleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Ali Hakan Karahalil, bunun en son örneğinin Ekim 2015'de yapımına başladıkları İzmir Torbalı arsa yatırım projeleri olduğunu kaydetti.



"Böyle bir arsa değer artışı beklemiyorduk"



Uzun süren araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda ellerinde birçok alternatif bölge olmasına rağmen yeni projelerini Torbalı İlçesi Ayrancılar Mahallesi Pancar - Yazıbaşı ve Kuşçuburun bölgelerinde gerçekleştirme kararı aldıklarını hatırlatan Karahalil, "Bunun nedeni de, bölgenin gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli hem arsa yatırımı, hem de üst yapı yatırımına çok uygun olmasından kaynaklanıyor. Bölgede sanayinin çok gelişmiş olması, nüfus yoğunluğuyla beraber bölgenin göç alması ve ciddi konut ihtiyacı olması, otoban avantajıyla, çevre ilçe ve illere ulaşımının rahatlığı, havalimanına yakınlığı ve son olarak da metronun gelmesiyle beraber şehir içi ulaşımının daha da kolaylaşmasından dolayı Pancar-Yazıbaşı-Kuşçuburun bölgelerinde projemizi gerçekleştirmeyi ve yatırım yapmayı tercih ettik" diye konuştu.



Son 1,5 yıl içinde mevcut mevkiilerde 750 dönüme yakın arsa satın aldıklarını bilgisini veren A.H.K Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Hakan Karahalil, şöyle devam etti:



"Aldığımız arsaların tamamı imarsızdır; ancak orta vadede imara açık uzun vadede ise üst yapıya son derece uygun noktalar. Yaptığımız yatırımların bir kısmını kendimiz, büyük bir kısmını ise gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızla beraber gerçekleştirdik. Son aylarda ise metrekare fiyatları 80 TL civarlarına kadar yükseldi. Açıkçası biz bile bu kadar kısa sürede böyle bir arsa değer artışı beklemiyorduk; ancak bölge gelişimlere ve taleplere çok hızlı ve net artış tepkileri vermeyi başardı. Bölgenin ve mevkiinin daha da kazanç sağlamaya ve yatırım yapmaya açık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, Pancar-Yazıbaşı - Kuşçuburun bölgelerinde yatırımcılarımızla beraber arsa almaya devam edeceğiz; ancak özellikle son birkaç aydır bölgede arsa bulabilmekte ve alabilmekte oldukça güçlük çekiyoruz. Biz bölgenin İzmir'in batısının geleceğinde çok büyük bir rolü, gelişimi ve kazancı olduğunu düşünüyoruz. Yatırımlarımız her vadede bu bölge üzerinde yoğunlaşarak devam edecek." - İZMİR