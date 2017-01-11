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İDO ve BUDO'da Sefer İptalleri
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İDO ve BUDO'da Sefer İptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'da Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

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