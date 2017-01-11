İDO ve BUDO'da Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08: 30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi