İdil Devlet Hastanesi Bahçesine 200 Fidan Dikildi

Şırnak'ın İdil İlçe Belediyesine, İstanbul Büyükşehir Belediyesininden gönderilen 725 fidanın 200'ü İdil Devlet Hastanesi bahçesine dikildi.



İdil Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Kaymakam Ersin Tepeli, İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Berzan Miroğlu, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş da hastane bahçesindeki ağaçlandırma çalışmasına katıldı.



Devlet Hastanesi Başhekimi Berzan Miroğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde hastane yerleşkesi çevresine 2 bin fidanın dikilmesinin planlandığını ifade ederek önümüzdeki yıllarda toplam 5 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.



Hastane çalışanları olarak yeşil İdili daha da yeşillendirmeyi amaçladıklarını belirten Miroğlu, "Fidanların bakımını hastane personelli gerçekleştirecek. Ayrıca damlama sulama sistemiyle sulanacak. Bu sene ilk fidanları diktik, önümüzdeki yıllarda da devamı gelecek." dedi.