İddialara Göre Cristiano Ronaldo, "Tecavüze Ettiği Kadına Susması İçin 375 Bin Dolar Verdi"

Almanya'nın önde gelen gazeteleri Bild ve Der Spiegel tarafından yayımlanan haberlere göre, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de tecavüz ettiği iddia edilen bir kadına susması için 375 bin dolar verdiği belirtildi.



2009'da Las Vegas'da zorla bir kadınla ilişkiye girdiği öne sürülen Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes tarafından yapılan açıklamalarda: Bütün suçlamaların asılsız olduğu ve konuya ilişkin haber yapan Alman basınının yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bilgilerine yer verildi.



Ronaldo'nun zorla ilişkiye girdiği belirtilen ve ismi açıklanmayan 20 yaşındaki kadın hakkında Alman gazetelerine konuşan bir diğer gizli kaynaktan alındığı belirtilen bilgilere göre: Ronaldo'nun ceza almaması için avukatların, ismi açıklanmayan kadına dava açmaması için 375 bin dolar verdiği ileri sürüldü.



Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun avukatları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, bütün bu iddiaların asılsız olduğu ve bu haberleri yapan Alman basınına karşı hukuki haklarını saklı tuttukları belirtildi.