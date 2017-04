İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz buradayız. Aylardan beri yıllardan beri buradayız. O dağlardan buralara baskı yapmaya çalışanlar onlara sesleniyorum. Siz nerdesiniz? Siz bu milletin hangi derdiyle meşgulsünüz? Hangi anlayışı orada devam ettiriyorsunuz. Biz büyük bir geleceğe imza atıyoruz. 16 Nisan'da yeni bir sayfa açıyoruz. 16 Nisan'da yeni bir başlangıç yapıyoruz." dedi.



Bakan Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kurtuluş ve istiklal mücadelesini hep birlikte verdiklerini belirterek, "Bugün bize nasıl PKK'sı FETÖ'sü, DEAŞ'ı, Hollandası, İsviçresi nasıl saldırıyorsa, o gün de aynısını yaptılar. O gün de bu Cumhuriyetin ayağa kalkmaması için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular." ifadesini kullandı.



Soylu, şöyle devam etti:



"Bir taraftan bu ülkede, bu ülkenin her bir insanını etnik köken, dindarlık, düşünce üzerinden ayrılık gayrılık oluşturmaya çalıştılar. Yetmedi, 1950'de rahmetli Menderes iktidara geldi. Kürtler, Menderes'in iktidarıyla kendilerini buldular. Aleviler Menderes'in iktidarıyla kendilerini buldular. Dindarlar, ezanlar Allahu ekber deyince kendilerini buldular. Onu da 1960 darbesiyle bitirdiler. 21. asırda bir kişi çıktı. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ülkemizi üretime, zenginliğe, yarına götürmek istiyordu. Buna müsaade etmek istemediler. Erdoğan ve AK Parti sadece yol, baraj, üçüncü boğaz köprüsünü, Marmaray, şehir hastanelerini yapmadı. Sadece faize giden her 100 liradan, 70 lirasını evde çaresiz bir şekilde bekleyen 'biz kimsesisiz, bize kim sahip çıkacak' diyen engellilere ulaştı. Bugün Kürt ben Kürt'üm, bugün dindar ben dindarım, bugün Alevi ben Alevi'yim diyor. Herkes kendisini ifade ediyor. Bundan rahatsız olanlar sadece terör örgütleridir. Bundan rahatsız olanlar sadece Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerdir. Sadece bu ülkenin güçlü olmasını istemeyenlerdir."



Sadece Mardin'e 4 katrilyon üzerinden yatırım geldiğini vurgulayarak, 28 bin Mardinli, Kızıltepeli, Midyatlı, Savurlu, Deriklinin iş bulacağını anlatan Bakan Soylu, teröre engel olduklarını belirtti.



"Yıllardan beri Kürt kardeşlerim bunlar sizi ve geleceğinizi engellemeye çalışıyorlar. Evlatlarımızın geleceğini önüne set çekmeye çalışıyorlar. Burada ticaretimizin, sanayimizin, turizmin önüne engel olmaya çalışıyorlar. Burada çocuklarımızın rahat bir şekilde okumasının önüne engel olmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanan Soylu, hükümetin ortaya koyduğu anlayışla özel sektörün 28 binin üzerinde gence ve Mardinli hemşehrilerine iş vereceğini açıkladı.



Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bununla birlikte turizm ve yan sanayi gelişecek. Onunla beraber üretim artacak. Bilesiniz ki terör tasfiye olacak, huzur gelecek. İş ve zenginlik gelecek. Biz buradayız. Aylardan beri yıllardan beri buradayız. O dağlardan buralara baskı yapmaya çalışanlar onlara sesleniyorum. Siz nerdesiniz? Siz bu milletin hangi derdiyle meşgulsünüz? Hangi anlayışı orada devam ettiriyorsunuz. Biz büyük bir geleceğe imza atıyoruz. 16 Nisan'da yeni bir sayfa açıyoruz. 16 Nisan'da yeni bir başlangıç yapıyoruz.



Bu Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz değil mi? Şimdi hepsi bir araya gelmişler. Kılıçdaroğlu yeni sistemi bile bilmiyor. Ne olduğunu bile bilmiyor. Geçmişte Türkiye'de neler yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu da bilmiyor. Diyor ki bir başbakan seçilecek başka partiden, bir cumhurbaşkanı seçilecek başka partiden sonra birbirleriyle kavga edecekler. Hadi yeni sistemi bilmiyor. Peki Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit arasında geçtiğini eski sistemde olanı da mı bilmiyor? Bülent Ecevit Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı seçti. Sonra Milli Güvenlik Kurulunda, Sezer, merhum Ecevit'in kafasına neyi attı? Anayasayı attı."



Türkiye tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldığını, bunu milletin ödediğini, memleketin bir gecede yüzde 70 fukaralaştığını vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"PKK terörünün ne olduğunu, buralarda ne yapmaya çalıştığını, kimin adına yapmaya çalıştığını, bu coğrafyayı niçin fakirleştirmek istediğini, insanlarımızı niçin korkuttuğunu, neleri istismar ettiğini, arkalarında kim olduğunu ve onları niçin bu coğrafyada tahrik edip bu milleti birbirine düşürmek için çaba sarf ettiklerini anladığımızı düşünüyorum. Bizi oyalayanların bize engel olanların, gücünün ve takatinin kesilmesini isteyen birisi olarak söylüyorum. Bu PKK terör örgütünü tanıyan, tanımaya çalışan birisi olarak söylüyorum. Burada Kızıltepe'ye yazıyorum. Bilesiniz ki bir kardeşiniz geldi şunu söyledi dersiniz. Bu PKK terör örgütü bu milletin üzerine korku sarmaktan başka, bu milletin üzerine endişe salmaktan başka bir gücü olmayan, Kandil'de ve başka yerlerde istedikleri gibi yaşayan, siyasi temsilcilerinin de şu insanlarla onların hayatıyla hiçbir ilgisi olmayan ve aynı zamanda bu ülkenin kaynaklarıyla beraber büyümesini istemeyen bir anlayışla olduğunu bilen birisi olarak size söylüyorum. Kardeşliğimizin kuvvetlenmesi için çırpınan birisi olarak söylüyorum. PKK'nın Kürt kardeşlerimin bağlı olduğu değerlerini istismar ederek, bugün birilerinin maşalığını yapan bir terör örgütünün ne olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu ülkede bütün bunları gerçekleştirirken adım atarken, batıya sormadan bir adım atma gayretinde olmayan bir terör örgütü olduğunu bilerek söylüyorum. Allah şahittir, Kızıltepe şahittir. Sizde şahitsizin. Bunların Kürt kardeşlerimin hiçbir değerinin savunucu olmadığını bilen bir kişi olarak söylüyorum. Bunlar bu coğrafyaya, insanımıza bir fayda sağlamayacak bir zihniyet ve anlayış içerisinde olduğunu bilerek söylüyorum. Bunları kıskıvrak yakaladık."



"Bu referandum sadece Türkiye ve bu bölge için değil, etrafımızdaki coğrafyanın huzuru, barışı ve kardeşliği için de önemlidir. Türkiye'yi huzursuz ve güçsüz kılıp etrafımızdaki coğrafyada at oynatmaya çalışanlara karşı söyleyeceğimiz söz 50 gramlık vereceğiniz oy iledir." diyen Soylu, şöyle devam etti:



"Bugün baskı yapamıyorlar, bugün musluklardan akan kan gösteremiyorlar. Burada ülkemizin insanını ürkütemiyorlar ve korkutamıyorlar. Bu büyük bir fırsattır. Buraya gelecek yatırım için büyük bir fırsattır. Kardeşliğimizin tesisi için bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayayıp, İsviçre'de pankart asanlara haddini bildirmek için fırsattır. Bu bizim üzerimizden oyun kuranlara cevap verebilmek için fırsattır. Bu tarlalarımızın bereketlenmesi için bir fırsattır. İnsanların buraya koşar adım gelip, fabrika açması için büyük bir fırsattır. Bu ülkemizde yıllardan beri yaşadıklarımızı bitirmek için büyük bir fırsattır. Onun için 16 Nisan'da yargının tarafsız ve bağımsız olacağını, güçlü bir Meclis olacağını, gençlerimizle birlikte Türkiye'nin topyekün bir kalkınma hamlesine gireceğini huzurunuzda söylemek istiyorum."



"Bugün burada muhteşem ve güzel bir tablo oluşturdunuz. 16 Nisan'da Kızıltepe'yle, Mardin'le, Eruh'la, Kulp'la, Silvan'la, Bitlis'le, Hakkari'yle, Aydın'la, Trabzon'la, Samsun'la hep beraber yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hep beraber yeni bir sayfa açıyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:



"Kardeşliğimizin kuvvetlendiği, zenginliğimizin arttığı, özgürlüğümüzün uçsuz ve bucaksız olduğu ve herkesin Türkiye'ye imrendiği yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfaya ve Türkiye'nin kardeşliğini kuvvetlendirmeye hazır mısınız? Terör örgütlerine tasfiye ettikten sonra, zenginliğe, güçlü ve birlik içerisindeki Türkiye'ye hazır mısınız? Çocuklarımızın mühendis, doktor, hemşire olmalarına ve bu ülkede onların yarının geleceğinde aydınlık olmalarına hazır mısınız? Bize bu coğrafyada yıllardır kardeşliği çok görenlere 'hadi ordan' demeye hazır mısınız? 16 Nisan'da Ezan-ı Muhammedi'nin, şu ay yıldızla bayrakların ve kardeşliğimiz için güçlü bir Türkiye'ye atacağımız adımlar hep birlikte bu büyük oyunu bozmaya, birliğimizi ve kardeşliğimiz için sandıkları patlatmaya hazır mısınız?"



Türkiye'nin, 16 Nisan'da yeni bir sayfa açacağını, bu sayfayı birlikte açacaklarına işaret eden Soylu, artık kötülükleri ve üzerlerinde oynanan oyunları geride bırakacaklarını bildirdi.



Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Artık bu ülkeye çelme takmak isteyenlerin bize yapmak istediklerini geride bırakacağız. Artık darbeleri geride bırakacağız. Artık hür, özgür, güçlü ve kuvvetli bir Türkiye'de yeni bir sayfa açacağız. Bunu da sadece tek kişi olan Recep Tayyip Erdoğan'la yapabiliriz. 16 Nisan'da öyle bir ses çıkarın ki Dicle ve Fırat kardeş gibi aksın, Yeşilırmak ve Kızılırmak iki sevgili gibi aksın. Öyle bir ses çıkarın ki mazlumlar mağdurlar duysunlar. Bizi tuzak kurmaya çalışanlar, Türkiye'yi güçsüzleştirmek, kardeşliğimize helal getirmek isteyenler duysunlar ki takatleri kesilsin. Ağrı Dağı kuş sesleriyle birlikte bu ülkeyi böldürme diye haykırsın. Kabe'yi tavaf edip bu müslüman yardımcı ol diyen o dualara karşılık verin. Hep birlikte öyle güçlü bir ses çıkarın ki 16 Nisan'da bu büyük oyunu bozmaya, yeni bir tarih yazalım. Sözümüz insanlık ve kardeşlik sözüdür. Sizin sözünüz namus, sözünüz kardeşlik ve insanlık sözüdür. Kardeşliğimize helal getirmeye çalışanlara karşı mücadele edeceğiz. Mardin size kurban oluruz."



İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması sırasında vatandaşlar da sık sık "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



(Bitti)