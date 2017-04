İçişleri Bakanı Soylu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 Haziran'da Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra bir laf vardı, hatırladınız mı? Hani 'Sırtımızı PYD'ye, PKK'ya dayarız.' Kendinizi sıkıntıya sokmayın canım, biz ona şimdi dört tane duvar verdik, istediği duvara sırtını dayasın." dedi.



Soylu, partisinin Sinop İl Başkanlığınca İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Bazılarının halen Türkiye'nin insanlarını tanıyamadığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin artık tek ayak üzerinde duran ülke olmadığını belirtti.



Geleceğe ürkek adımlarla değil büyük adımlarla gitmek istediklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



"Biri ne dedi, 'TC'yi tükürüğümüz ile boğarız.' Değil mi? O da boğsun şimdi neyi boğacaksa, kudreti, gücü yetiyorsa. Hemen 16 Haziran'dan sonra 16 yerde özerklik ilan ettiler. Sözde Varto, Muş, Nusaybin, Yüksekova... O gün ettin, o gün cesaretin vardı. 7 Haziran'da nasıl olsa hükümet kurulamıyor, Türkiye zafiyete düştü. Hükümeti kim kuracak belli değil, ne kadar sürecek belli değil. Acaba Türkiye terörle mücadele edebilecek mi, bu belli değil. Hani bu sistemi övüyorlar ya, hükümet kurduramadı bu sistem. Türkiye'yi boşluğa düşürdü bu sistem. Tam yükseliyoruz, tam yolumuzu yukarı doğru diktik, geleceğe doğru umutla bakıyoruz, hemen ayağımıza bir çelme."



"Türkiye, o eski Türkiye değildir"



Soylu, 7 Haziran'da karşı karşıya kalınan tablonun unutulmaması gerektiğini ifade etti.



Birilerinin 7 Haziran'daki seçimin ardından "Elimizi silaha dokunmayacağız, demokrasi ile beraber gideceğiz." diyerek gerçek yüzlerini örtmeye çalıştığını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"7 Haziran'da, Türkiye'de yüzde 10'u aştıktan sonra bir laf vardı, hatırladınız mı? Hani 'Sırtımızı PYD'ye, PKK'ya dayarız.' Kendinizi sıkıntıya sokmayın canım, biz ona şimdi dört tane duvar verdik, istediği duvara sırtını dayasın. Bu ülkenin birliğini, bu ülkenin beraberliğini, bu ülkenin kardeşliğini, bu toprakların bize bıraktığı medeniyeti yıkmaya çalışanlara karşı bu milletin cesur duruşu her zaman olmuştur. Onlar bu milleti tanımadılar, onlar bu devleti tanımadılar, onlar bizim insanlarımızı tanımadılar. Türkiye, o eski Türkiye değildir."



"Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz"



İçişleri Bakanı Soylu, PKK terör örgütünü Türkiye'nin başına bela edenleri de üzerlerine düşen sorumluluğu da iyi bildiklerini söyledi.



Türkiye'nin istikametinin çok açık ve net şekilde ortada olduğunu dile getiren Soylu, "Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz Ertuğrul Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Kanuni'nin, Yavuz'un, Fatih'in tahtında oturuyoruz. Bizi başka ülkelerle karıştırmasınlar, başka milletlerle karıştırmasınlar. Biz Batı medeniyeti falan değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Annelerimizi, babalarımızı yaşlanınca huzurevine gönderen medeniyetlerden değiliz. Biz adil bir medeniyetiz. Günde beş vakit okunan ezan bizi sadece namaza çağırmıyor, kalbimize adalet okuyor, kalbimize vicdan okuyor, kalbimize insanlık okuyor. Biz komşularına sırtını dönen bir medeniyet değiliz, dönmeyeceğiz de." ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Soylu, siyaset yapmanın bir ciddiyeti olduğuna dikkati çekti.



Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemle ilgili vatandaşları yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalıştığını anlatan Soylu, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakan Bülent Ecevit'in arasında yaşanan tartışmayı hatırlattı.



Yaşanan olayın ardından Türkiye'nin, tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya kaldığını belirten Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bugünü, yarını bilmediği gibi geçmişte yaşananları da bilmediğini söyledi.



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un halk oylamasına ilişkin sözlerine de tepki gösteren Soylu, "Biz onlara Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Biz onlara Apo'dan daha mı uzağız? Bu ülkenin ezanını dindirmek isteyen, bu ülkenin namusuna göz diken, topraklarını, bağımsızlığını ele geçirmeye çalışan ve daha sonra Ege sularına döktüklerimizden daha mı uzağız? Demek ki daha düşmanız ha. Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Soylu, mitingin ardından polis amirliğini ziyaret ederek, polislerle bir süre sohbet etti.



(Bitti)