İçimizdeki Kahramanlar", 15 Temmuz Gecesini Anlattı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, "FETÖ terör örgütüyle ilişiği olan kimler varsa, bunları tespit edip yargı önüne çıkarma ve haklarında işlem yapma konusunda büyük bir kararlılıkla çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Diyarbakır Öğretmenevi Konferans Salonu'nda "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" başlıklı program düzenlendi.



Vali Aksoy, buradaki konuşmasında, terör örgütü PKK'nın çukur siyasetinin ne kadar zorluklar çıkardığını Diyarbakır halkının çok iyi bildiğini söyledi.



"Diyarbakır halkı, terör örgütü PKK'ya herhangi bir şekilde destek vermedi, prim vermedi." diyen Aksoy, şöyle devam etti:



"Darbe teşebbüsüne kalkışanlar şunu çok iyi gördüler ki, Türk milleti buna asla izin vermedi, bundan sonra da kesinlikle vermeyecek. Olağanüstü hal çerçevesinde bunlarla ilgili mücadeleleri titizlikle sürdürüyor. FETÖ terör örgütüyle ilişiği olan kimler varsa, bunları tespit edip yargı önüne çıkarma ve haklarında işlem yapma konusunda büyük bir kararlılıkla bu çalışmalarımız devam ediyor."



Darbe girişimi sırasında yaralanan Kerim Eren, Galip Çolak ve Rukiye Dağ da o gece yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı ve şehit yakınları katıldı.