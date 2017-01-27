Melih Cevdet Anday'ın doğumunun 100. yılı nedeniyle Semaver Kumpanya tarafndan sahnelenen "İçerdekiler" bu sezon da Çevre Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam ediyor.



Yazan: Melih Cevdet Anday



Yöneten: Volkan M. Sarıöz



Yönetmen Yardımcısı: Selin Nazlı Ustaoğlu, Selen Şenay



Dramaturji: Bilgesu Kasapoğlu



Dekor Tasarım: Volkan M. Sarıöz, İsmail Hazır, Sema Öztaş



Işık Tasarım: Yüksel Aymaz



Işık Uygulama: Mustafa Karakoyun



Kostüm Tasarım: Ayşenur Arslanoğlu



Müzik: Okan Kaya



Ses Uygulama: Sibel Altan



Oyuncular: Mustafa Kırantepe, Nihal Yalçın, Serkan Keskin



"Ah şu dışardakiler! Demek hiçbirinde akıl yok bunların, aklın şu kadarı yok. Yapmacık bir düzenin içinde kuklalar gibi oynayıp duruyorlar…" İçerde olmak ile dışarda olmanın farkı nedir? Gerçekten özgür olmak ne demektir? ya kişi içerdeyken de dışarıya çıkmanın bir yolunu bulursa? Ya dışardakiler, kendi doğruları ve kendi inandıkları içinde tutsaksa?



345 gündür içerde ve suçu henüz kanıtlanmamış bir mahkum…



345 gündür mahkuma suçunu itiraf ettirmeye çalışan bir komiser…



345 gündür süren bir yok olmama mücadelesi ya da bir zalime dönüşme hikayesi…



Ya bir 345 gün daha…



*Oyun, polisin tevkif kararı olmadan herhangi bir kişiyi süresiz olarak tutuklu bulundurabileceği bir ülkede geçmektedir.