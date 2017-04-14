Ibrahim Erkal Ziyaretçi Akınına Uğradı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı İbrahim Erkal'a ziyaretçi akını devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal, geçtiğimiz gün evinin otoparkında baygın halde bulunmuş ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılarak ameliyata alınmıştı. Ünlü sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ederken, Erkal'ı ziyaret etmek için hastaneye çok sayıda seveni geldi. Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Ferdi Tayfur hastaneden ayrılırken basın mensuplarını sorularını cevapladı. Hastane çıkışında üzüntüsünü dile getiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Öncelikle tabii ben İbrahim Erkal ağabeyimiz yürekten sevdiğimiz görüştüğümüz bütün Erzurumluların bütün Türkiye'nin kalbini kazanmış olan bir sanatçı. Bir kardeşi olarak da ben bu durumdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Yakın dostumuz sıkça görüştüğümüz birisi. Bu olayı duyunca da şok içerisindeyim. .Duaya çok ihtiyacı var. İnşallah dualarımız da onunla .Rabbim acil şifalar nasip etsin. Ben doktor arkadaşlardan bilgi aldım. Bu tür hasarlarda dünyada yapılacak işlemler neyse şu anda yapılmış vaziyette. İnşallah acil sağlığına kavuşur. Rabbim acil şifalar versin" dedi.



Ferdi Tayfur ise "Yoğum bakımda. Yakınlarına geçmiş olsun dedi.Genç bir insan inşallah kurtulur genç adam aramıza tekrardan geri döner" şeklinde konuştu.



(Ufuk Kıvık/İHA)