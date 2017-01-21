Ibb Başkanı Topbaş: 'Tüneller Ile Yerin Altını Birbirine Bağlayacak Adımlar Atıyoruz.'

İstanbul Büyükşehir Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Tüneller ile yerin altını birbirine bağlayacak adımlar atıyoruz. Büyükçekmece'den Kağıthane'ye, oradan da Sarıyer'e kadar tüneller, kavşak ve bağlantı yolları ile birlikte yaklaşık 140 kilometrelik yepyeni bir güzergah açıyoruz. Yeni bir alternatif ulaşım aksı kazanıyoruz." dedi.



Tavşantepe Metro İstasyonu'nda Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Topbaş, ulaşım sistemleriyle ilgili bilgi verdi. Yerin altından yaklaşık 140 kilometrelik yeni alternatif bir ulaşım aksı oluşturacaklarını anlatan Topbaş, İstanbul karayolu ulaşımı için devrim sayılacak bir tünel sistemine ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.



İstanbul'un toplu ulaşımda dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline geldiğini ifade eden Topbaş, "Şimdi karayolu ulaşımında da önemli bir adım atmaya hazırlanıyoruz. İstanbul tünel ulaşım sistemi için artık imalat aşamasına yaklaşıyoruz. Karayolu ulaşımında devrim niteliğinde bir adım atıyoruz." diye konuştu.



İstanbul'a yeni alternatif bir ulaşım aksı kazandıracaklarını belirten Topbaş, şunları kaydetti:



"Tüneller ile yerin altını birbirine bağlayacak adımlar atıyoruz. Büyükçekmece'den Kağıthane'ye, oradan da Sarıyer'e kadar tüneller, kavşak ve bağlantı yolları ile birlikte yaklaşık 140 kilometrelik yepyeni bir güzergah açıyoruz. Yeni bir alternatif ulaşım aksı kazanıyoruz. Aynı şekilde Anadolu Yakası'nda da Harem'den Küçüksu'ya, Yenisahra'dan Bostancı'ya uzanacak tünellerimizle, İstanbul'un karayolu ulaşımında ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz. Bunu yapacak gücümüz, imkanımız, güvenimiz, inancımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle büyük adımlar atıyor olmanın gurur ve heyecanı ile doluyuz."