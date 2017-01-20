Huzurevi Atölyeleri Rengârenk

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde açılan çeşitli atölyelere katılan yaşlılar, hem keyifli vakit geçiriyor, hem de yaptıklarını satma imkanı buluyor.



Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafından huzurevinde açılan kurslarda ahşap boyama, rölyef, dikiş ve deri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Sağlık durumu uygun olan yaşlılar, atölyelerde çeşitli ürünler imal ediyor.



Kaplıkaya'daki huzurevi bahçesinde satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirler burada yaşayan sakinler için kullanılıyor. Huzurevi sakinlerinin özenle hazırladıkları el emeği ve göz nuru çalışmalarına ziyaretçiler rağbet gösteriyor.



Atölye çalışmalarına katılan Ali Osman Ayaz, "Atölyelerde bir şeyler üretmek benim için bulunmaz bir nimet. Kurslar çok iyi oluyor. Çok memnunuz. Haftanın her günü burada oyalanıyoruz" dedi. - BURSA