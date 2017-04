Husumetli Aileler Barıştırıldı

Van'da, geçtiğimiz günlerde iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle sonlandırıldı.



Akkuş ve Kahraman aileleri arasında çıkan kavgadan dolayı başlayan husumet, 11 gün aradan sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ın araya girmesiyle sona erdi. Şişli Öğretmenevi'nde verilen barış yemeğine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, kurum amirleri ve aile bireyleri katıldı. Burada konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, daha önce iki aile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, "Her insanın başına üzücü hadiseler gelebilir. Bu iki ailemiz arasında yaşanan bu üzücü hadise de bizleri derinden üzmüştür. Biliyorsunuz toplumda yaşamanın kuralları var. Sıkıntılarımız olabilir, bazı anlaşmazlıklarımız olabilir. Bunları gidermek için devletin hukuk kuralları ve bunlara ilaveten gelenek ve göreneklerimiz var. Her yörenin kendine has büyükleri vardır. Onların araya girmesiyle bu olaylar çözülebilir" dedi.



'Öfkeyle kalkan zararla oturur' atasözünü hatırlatan Taşyapan, kızgınlıkla hareket edilmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Özellikle gençlerimiz kendilerine hakim olmalılar. Buraya gelen ailelerin ve bireylerin hepsinin toplumda bir saygınlığı vardır. Bu saygınlığı korumak zorundayız. İnşallah bundan sonra bu istenmeyen hadiseler yaşanmayacak. Ufak tefek hadiseler ile birbirimizi üzecek olaylardan kaçınmamız lazım. Bu küçük meselelerle toplum içindeki yerimizi, itibarımızı zedelemememiz gerekir. Affetmek büyüklüğün şanındandır."



Daha sonra konuşan il Müftüsü Nimetullah Arvas da, huzur içerisinde yaşamanın önemini İslam tarihinden örnekler vererek açıkladı.



Barış yemeği, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardında iki ailenin büyüklerinin birbirlerine sarılarak barışmalarının ardından sona erdi. - VAN