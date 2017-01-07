Halk müziği yorumcusu Hüseyin Turan, 7 Ocak'ta Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşuyor.



"Kadın, kara, hakikat, toprak, solmuşa sevgi, yanmışa su, şaşırmışa vicdan, malumun güzele çağrısı. Kendine yüz çevirene, geçmişini unutana, şimdisini satana çare. Hüseyin Turan, Anadolu'dan koca bir nefes alıp, Azerbeycan selamına Urfa'dan kardeşlik katıp, Trakya'dan umut ekleyip, sevenlerine beşinci mevsimi getiriyor.



Halk müziğinin gönül teli Hüseyin Turan size kalbin merkezinden sesleniyor. Hatırlayın, sokulun kendi içinize, yaklaşmayan duyamıyor. Dinleyin, anlayın, gülün, ağlayın. Kulağınıza değil, kalbinize küpe olsun diye…" Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu olan Hüseyin Turan, okul yıllarındayken bir grup arkadaşıyla beraber kurduğu Grup Laçin'in 1995 yılında yayınlanan ilk albümü "Türkü'den Sevgiye" ve 1996 yılında yayınlanan "Doğaçlama Yürek" de, bağlama ve solist olarak yer aldı. 1997 yılında ilk solo albümü Hüseyin Turan, 2000 yılında Aklıma Düştü Gözlerin, 2002 yılında Turna Sesi, 2004 yılında Hoş Geldin, 2005 yılında Kilit, 2007 yılında Adı Karanfil, 2010 yılında Leyla Nefesi, 2012 yılında Dolu, 2014'de yılında "Süveyda" ve 2016 yılında son albümü "Ki" yayımlandı.