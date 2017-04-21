Hülya Avşar, Kızı Zehra'yı Okula Devam Etmesi İçin İkna Etti

Üniversite için geçen yıl İngiltere'ye giden Zehra, 'Londra'nın kasvetli havasından bıktım' deyince devreye anne Hülya Avşar girdi. Kızını okula devam etmesi için ikna eden Avşar Kızı, bir dizi önlem alıyor.

"OKULU BIRAKMIŞ DEĞİL, DEVAM EDECEK"

Takvim'de yer alan habere göre sanatçı Hülya Avşar'la eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'ya, İngiltere havası iyi gelmedi. Geçtiğimiz yıl Londra'daki University of Westminster'e kabul edilen genç kız, burada İş Yönetimi ve Pazarlama eğitimi almaya başladı. Yağmurlu havasıyla ünlü Londra'ya alışamayan 19 yaşındaki genç kız, annesini de çok özleyince iyice bunaldı. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Zehra, Paskalya tatilini fırsat bilip soluğu İstanbul'daki ailesinin yanında aldı. Önceki gün Zehra hakkında aşkı Yasin Akkanat'ın hasretine daha fazla dayanamadığı için Londra'daki okulunu bırakacağı yönünde haberler de çıkınca anne Hülya Avşar devreye girdi. Ünlü sanatçı, "Zehra şu anda Paskalya tatilinde. Bu yüzden Türkiye'de. Okulu bırakmış değil, devam edecek" dedi.



SENEYE EV TUTACAK

Hülya Avşar, Zehra'nın evden ilk kez ayrıldığı için geçici bir bocalama süresi yaşamasını çok normal karşıladı. Ancak Avşar Kızı, yurtta kalan Zehra'nın daha rahat etmesi için önümüzdeki dönem farklı bir yöntem deneyip Londra'da üniversiteye yakın bir ev kiralayacak. Zehra'nın İngiltere'de evde kalması taraftarı olmasa da onun rahatlığı için kesenin ağzını açacak olan Hülya Avşar'ın önümüzdeki yıl sık sık Londra'ya gidip kızının oraya alışmasına yardımcı olacağı da öğrenildi.



