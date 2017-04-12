Şanlıurfa'nın Siverek fidan dikme kampanyası kapsamında denetimli serbestlik faydalanan hükümlüler fidan dikti.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi işbirliğince düzenlenen kampanya kapsamında 25 denetimli serbestlik hükümlüsü, Şanlıurfa - Siverek karayolu 15. kilometresinde bulunan SODES Parkı'nda 180 fidan dikti. Düzenlenen programa Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, daire amirleri ile hükümlüler katıldı. Programa katılan protokol üyeleri, hükümlülerle birlikte fidan dikti. Konuyla ilgili açıklama yapan Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Projemizin gayesi Siverek'i yeşillendirme ve ağaçlandırmaktır. Bu amacın yanında denetimli serbestlik uygulanan hükümlülerimizin de katkısı olsun istedik. 25 hükümlümüz ile birlikte 180 tane çam fidanı diktik. Bu tür güzel etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA