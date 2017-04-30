Hollandalı Otonom Araç Üreticisi, Waymo'ya Rakip Oluyor

Hollandalı girişim Amber Mobility, Waymo'nun ardından otonom araç sürüş teknolojileri üzerine çözümler geliştirip yeni bir araba tasarlayarak 2018 yılında satışa sunacağını açıkladı.



Amber Mobility adlı girişim, otonom sürüş teknolojisi ile geliştirilen arabalarını business-to-business araba paylaşım platformları üzerinden yürüterek Hollanda, Eindhoven'da 2018 yılının ortalarına doğru satışa sunmayı hedefliyor. Şirket, ilk etapta Hollanda olmak üzere sonrasında Avrupa özelinde ilerleyerek büyümeyi planlıyor.



Amber Mobility, henüz çok genç bir şirket olmasına rağmen, Amber One adlı araba dizaynını geçen yıl tanıtmış ve iş modelini açıklamıştı. Şirket ilk etapta kurumsal müşterilerinin arabaları üzerinde küçük denemelere gerçekleştirecek ve daha sonrasında ise araç havuzunu genişleterek beta aşamasıyla büyümeyi hedefliyor.



Genç şirketteki yetkiler, Waymo gibi Google'ın desteklediği projelerle rekabete girmenin zorluklarını bilerek pazara girse de büyüme planlarında bir sıkıntı olmayacağını ifade ediyor.



Bunun yanında Amber'in de güçlü iş ortakları bulunuyor. Yerel hükümetten destek almasının yanı sıra, haritalar için TomTom, görüntüleme için Nvidia ve yapay zeka işletimi için de Microsoft ile ortaklıkları mevcut.