Hollandalı 23 Nisan Çocukları Düzce'de Rafting Yaptı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kapsamında bir derneğin davetlisi olarak Düzce’ye gelen Hollandalı engelli misafirler, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyünde rafting heyecanı yaşadılar.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsamında bir derneğin davetlisi olarak Düzce'ye gelen Hollandalı engelli misafirler, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyünde rafting heyecanı yaşadılar.
Düzce'de misafir olarak ağırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nınn Hollandalı çocukları, rafting heyecanı yaşadılar. Bir derneğin davetiyle Hollanda'dan gelen 9 engelli misafir, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü katkısı ise Melen çayı üzerinde Rafting yaptılar. - DÜZCE