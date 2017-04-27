Hocalı Katliamı Tanığı, Yaşadıklarını Gözyaşları İçinde Anlattı

Anne baba ve kız kardeşi dahil 30 yakını Hocalı'da katledilen Hazangül Emirov "Annemi ve 5 yaşındaki kız kardeşimi öldürdüler, babamı ise yakarak katlettiler. Benim babam, öz toprağını satmadı. Babamdan bizlerin gözü önünde 'Bütün Azerbaycan toprakları Ermenilerindir' demesini istediler. Babam dedi ki; 'Getirin evlatlarımı da benimle birlikte öldürün, ben yine de topraklarımı, vatanımı satmayacağım.' Bunun üzerine atamın üzerine benzin döküp yakarak katlettiler." dedi.



İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği (İSTAD) tarafından Kadıköy'de bulunan dernek merkezinde "Sözde Ermeni Soykırımı" başlıklı konferans gerçekleştirildi.



Konferansta konuşan Azerbaycanlı gazeteci-yazar Dr. Sabir Sahtaxtı, Türklerin haklı oldukları davada mahkum edilmeye çalışıldıklarını belirterek, asıl soykırımı Ermenilerin yaptığını ifade etti.





Ermenilerin "Büyük Ermenistan" ideali için büyük zulümler ve katliamlar yaptığını dile getiren Sahtaxtı, "Nuri ve Enver Paşa sayesinde daha büyük katliamlardan kurtulduk. Onlar olmasaydı, Türkiye ve Azerbaycan'ın akıbeti hakkında iyi şeyler söyleyemezdik. Ermeniler, Osmanlı'nın son döneminde ve yakın Azerbaycan tarihinde büyük katliamlar yaptılar ve bize karşı hep hilekar oldular. Tarihte hiçbir milletin başka bir halka karşı bu kadar nefret dolu olduğu görülmemiştir." ifadelerini kullandı.



Araştırmacı-yazar Metin Yıldırım ise Ermeni meselesine tarihsel boyutundan ele alarak, Ermenilerin yaptığı katliamların canlı şahitlerinin video görüntüleri eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.





Arşiv belgeleri üzerinden Ermeni meselesinin ortaya çıkışı, Tehcir Kanunu ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Yıldırım, "1893 yılında Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni sayısı 987 bin civarındaki iken 1915'te birdenbire 600 bin artarak 1 milyon 500 binin üzerine nasıl çıkıyor? Üstelik kendileri 900 bin insanın yabancı ülkelere göç ettiğini bildiriyorlar. Bahsettikleri kadar büyük kayıpları olmamıştır. 'Biz hiç insan öldürmedik, masumuz' diyen insanlar Maraş'tan Van'a, Sason'dan Erzurum'a büyük katliamlar yaptılar." şeklinde konuştu.



İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu ise Türklerin asla soykırım yapmadığını dile getirerek, "Osmanlı birçok cephede savaşıyordu. Anadolu'da köyler, kentler sahipsizdi. Tehcirle ayrılan Ermeniler giderken bazı saldırılara uğramış olabilirler ama asla bir soykırım söz konusu değil. Asıl soykırıma biz uğradık. Bugün Ermenilerin faili olduğu yüzlerce toplu mezar, kuyu gösterebiliriz. En son 1992'de bir soykırım yapıldı ve 1 milyondan fazla insan topraklarından oldu." dedi.





Katliamı gözyaşları içinde anlattı



Programa katılan ve anne baba ve kız kardeşi dahil 30 yakını Hocalı'da katledilen Hazangül Emirov ise şahit olduğu katliamı gözyaşları içerisinde anlattı.



Hocalı katliamı yaşandığında 8 yaşında olduğunu dile getiren Emirov, yaşananları şöyle aktardı:



"Annemi ve 5 yaşındaki kız kardeşimi öldürdüler, babamı ise yakarak katlettiler. Benim babam, öz toprağını satmadı. Babamdan, bizlerin gözü önünde 'Bütün Azerbaycan toprakları Ermenilerindir' demesini istediler. Babam dedi ki; 'Getirin evlatlarımı da benimle birlikte öldürün, ben yine de topraklarımı, vatanımı satmayacağım.' Bunun üzerine atamın üzerine benzin döküp yakarak katlettiler."