Hitler mi ? Hitlemez mi ?
İNSANIZ BİZ!!!İNSAAAAN!!! Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : İstanbulİlce : AtaşehirMekan : İstanbul MU SahneMekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.KatBaşlangıç Saati : 22.04.
İNSANIZ BİZ!!!İNSAAAAN!!!
Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : İstanbul MU Sahne
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.Kat
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Hitler mi'Hitlemez mi '
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io