Hisarcık'ta Yollara Asfalt Yama Yapılıyor

Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet, Hisarcık ve Simav karayolu üzerinde asfalt yama çalışması yapılıyor.



Yetkililer, Emet, Hisarcık ve Simav karayolunda yoğun kar yağışı sonrası yapılan tuzlama ve küreme nedeniyle oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler.(MA-EFE) - KÜTAHYA