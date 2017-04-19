Hiçyılmaz: "Kayseri Turizmin Getirdiği İmkanlardan Daha Fazla Yararlanmalıdır"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Turizm Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Hiçyılmaz, "Kayseri, üretim ve ticaretin yanı sıra turizm getirdiği imkanlardan daha fazla yararlanmalıdır" dedi.



Başkan Hiçyılmaz açıklamasında; Türkiye'de her yıl 15 -22 Nisan tarihleri arasının Turizm Haftası olarak kutlandığını ve toplumda turizm bilincini geliştirmek iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.



Hiçyılmaz, dünyadaki en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm sektörünün, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra kültürlerin birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda sevginin barışın ve dostluğun kurulmasında önemli bir katkı sağladığını ifade etti.



Hiçyılmaz, "Bacasız sanayi diye adlandırdığımız turizm sektörü ekonominin can simididir. Daha az yatırımla daha kısa sürede daha çok istihdam sağlar. Çok sayıda sektör ile mal ve hizmet alışverişi olan lokomotif bir sektördür. İthalata bağımlılığı en az olan ve sağladığı döviz ile dış ödemeler dengesini olumlu yönde etkileyen bir sektördür. Turizm sektörü günümüzde ülke kalkınmasının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir" dedi.



Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri de; tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, geleneksel misafirperverliği ve kaliteli hizmet anlayışı ile önemli bir potansiyele sahiptir. Kayseri'nin üretim ve ticaretin yanı sıra turizm olanaklarından da, daha fazla yararlanabilmesi gerekmektedir. Turizmin, hizmet sektörü ile iç içe olduğunu düşündüğümüzde, istihdamın artmasına da katkısı olacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master Planı çerçevesinde yaşanan gelişmeler bu anlamda umut vericidir. Bunun yanı sıra; Erciyes ve Aladağlar'ı birlikte ele alan bir turizm destinasyonunun planlanması beklentimizdir. Kayseri'nin hemen yanı başındaki Kapadokya Bölgesine yönelik turizm politikalarının çevre illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi daha geniş; doğa, kültür, tarih ve sağlık turizmine dönüştürülmesinde yarar vardır. Bu düşüncelerle Turizm Haftasının Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ