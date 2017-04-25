Hepimizin Öyküsü Aynı
Dario Fo-Franca Rame'nin kaleme aldığı iki perdelik oyun "Hepimizin Öyküsü Aynı", Craft Tiyatro'da.
Dario Fo-Franca Rame'nin kaleme aldığı iki perdelik oyun "Hepimizin Öyküsü Aynı", Craft Tiyatro'da...
Yazan: Dario Fo-Franca Rame
Çeviren: Füsun Demirel
Yöneten: İpek Bilgin
Sahne tasarım: Çağ Çalışkur, Çağdaş Dilber
Ses tasarım: Özgür Kuşakoğlu
Casting: İbrahim Çiçek
Proje ekibi: Meltem Ceylan, Gökçe Oraloğlu, Aycan Akçamete
Oynayanlar: Hatice Aslan, İrem Sak, Pınar Çağlar Gençtürk
Tek perde / 80 dakika
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Craft Kadıköy
Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Hepimizin Öyküsü Aynı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io