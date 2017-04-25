Hepimizin Öyküsü Aynı

Dario Fo-Franca Rame'nin kaleme aldığı iki perdelik oyun "Hepimizin Öyküsü Aynı", Craft Tiyatro'da.

Hepimizin Öyküsü Aynı

Dario Fo-Franca Rame'nin kaleme aldığı iki perdelik oyun "Hepimizin Öyküsü Aynı", Craft Tiyatro'da...

Yazan: Dario Fo-Franca Rame

Çeviren: Füsun Demirel

Yöneten: İpek Bilgin

Sahne tasarım: Çağ Çalışkur, Çağdaş Dilber

Ses tasarım: Özgür Kuşakoğlu

Casting: İbrahim Çiçek

Proje ekibi: Meltem Ceylan, Gökçe Oraloğlu, Aycan Akçamete

Oynayanlar: Hatice Aslan, İrem Sak, Pınar Çağlar Gençtürk

Tek perde / 80 dakika

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Craft Kadıköy

Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Hepimizin Öyküsü Aynı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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