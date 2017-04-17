Hentbol Küçükler Türkiye Birinciliği
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Hentbol Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen "Hentbol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmaları"na katılmaya hak kazanan İnebolu Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Hentbol Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen "Hentbol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmaları"na katılmaya hak kazanan İnebolu Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u ziyaret etti.
Bursa'da 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen yarı final karşılaşmalarında birinci olan Atatürk Ortaokulu hentbol takımını ve antrenörlerini kutlayan Kaymakam Atasoy, Karabük'te 13-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak Türkiye birinciliği yarışmalarında başarılar diledi.
Ziyarete katılan Okul Müdürü Çetin Karademir, yarı final birincisi olarak Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak 8 takım arasına girmeyi başardıklarını söyledi.
Karademir, katkıları nedeniyle Kaymakam Atasoy'a teşekkür etti.
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