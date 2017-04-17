Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Hentbol Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen "Hentbol Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışmaları"na katılmaya hak kazanan İnebolu Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u ziyaret etti.



Bursa'da 8-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen yarı final karşılaşmalarında birinci olan Atatürk Ortaokulu hentbol takımını ve antrenörlerini kutlayan Kaymakam Atasoy, Karabük'te 13-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak Türkiye birinciliği yarışmalarında başarılar diledi.



Ziyarete katılan Okul Müdürü Çetin Karademir, yarı final birincisi olarak Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak 8 takım arasına girmeyi başardıklarını söyledi.



Karademir, katkıları nedeniyle Kaymakam Atasoy'a teşekkür etti.